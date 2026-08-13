"Як з пальним у 2022-му": українцям розповіли, чи чекати пустих полиць у магазинах

Росіяни намагаються розганяти паніку у мережі через порожні полиці в магазинах України. Насправді це є лише тимчасовим логістичним наслідком атак і продовольчого дефіциту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, ворог проводить систематичну кампанію з поширення паніки через соцмережі, намагаючись змусити людей масово скуповувати товари.

"Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках", - підкреслив Коваленко.

Керівник ЦПД закликав громадян "зберігати холодну голову" та не піддаватися штучній паніці, оскільки товарів в країні достатньо.

"Тому що що потрібно ворогу? Створити ілюзію, що ніхто нічого не контролює, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цими речами, і люди змушені бігти в магазини, скупати останню гречку для того, щоб вона у них була. Не треба грати в цю гру", - пояснив він.