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"Як з пальним у 2022-му": українцям розповіли, чи чекати пустих полиць у магазинах

14:43 13.08.2026 Чт
2 хв
В мережі триває систематична кампанія з поширення паніки
aimg Валерій Ульяненко
"Як з пальним у 2022-му": українцям розповіли, чи чекати пустих полиць у магазинах Фото: українців закликали не піддаватися штучній паніці через нібито дефіцит продуктів (Getty Images)
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Росіяни намагаються розганяти паніку у мережі через порожні полиці в магазинах України. Насправді це є лише тимчасовим логістичним наслідком атак і продовольчого дефіциту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, ворог проводить систематичну кампанію з поширення паніки через соцмережі, намагаючись змусити людей масово скуповувати товари.

"Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках", - підкреслив Коваленко.

Керівник ЦПД закликав громадян "зберігати холодну голову" та не піддаватися штучній паніці, оскільки товарів в країні достатньо.

"Тому що що потрібно ворогу? Створити ілюзію, що ніхто нічого не контролює, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цими речами, і люди змушені бігти в магазини, скупати останню гречку для того, щоб вона у них була. Не треба грати в цю гру", - пояснив він.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня було пошкоджено чотири розподільчі центри Fozzy Group. Через логістичні труднощі в магазинах може тимчасово бракувати деяких товарів, але компанія планує повністю відновити звичний асортимент до Дня Незалежності України, 24 серпня.

Про те, якими є масштаби втрат компаній та чи загрожує Україні дефіцит окремих товарів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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