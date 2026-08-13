"Как с топливом в 2022-м": украинцам рассказали, ждать ли пустых полок в магазинах

Россияне пытаются разгонять панику в сети из-за пустых полок в магазинах Украины. На самом деле это лишь временное логистическое следствие атак и продовольственного дефицита нет.

По его словам, враг проводит систематическую кампанию по распространению паники через соцсети, пытаясь заставить людей массово скупать товары.

"Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, равно как с топливным в 2022 году было, он перестроится. Продукты будут на полках. Продукты будут на рынках", - подчеркнул Коваленко.

Руководитель ЦПД призвал граждан "хранить холодную голову" и не поддаваться искусственной панике, поскольку товаров в стране достаточно.

"Потому что что нужно врагу? Создать иллюзию, что никто ничего не контролирует, что ситуация неконтролируема, что никто не может справиться с этими вещами, и люди вынуждены бежать в магазины, скупать последнюю гречку для того, чтобы она у них была. Не надо играть в эту игру", - пояснил он.