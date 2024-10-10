"Як і "ВКонтакте". У Нацраді сподіваються, що Telegram в Україні повністю заборонять

Особливий порядок доступу до Telegram

У Нацраді розповіли, що ввели особливий порядок доступу Telegram.

"З одного боку, потрібно захистити службову інформацію, з іншого - продовжувати контролювати медійний простір, який охоплює і Telegram також", - уточнили у прес-службі установи.

Українцям нагадали, що про небезпеку Telegram у Нацраді почали говорити понад рік тому. Нещодавно ж до такої позиції доєдналися інші державні органи, що опікуються безпековими питаннями.

"Вирішальним стало рішення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО щодо обмеження використання Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури", - зауважили у Нацраді.

Там додали, що запровадили заборону використання Telegram на службових пристроях. Однак головне завдання - захистити не стільки співробітників, які за службовими обов'язками детально поінформовані про вади Telegram, скільки службову інформацію.

З огляду на це у Нацраді існує правило: на пристроях, де створюється, обробляється та зберігається службова інформація, Telegram бути не може як у вигляді застосунку, так і у веб-версії.

"Так само на приватних пристроях співробітників. Але тут є вибір: якщо цей пристрій використовується у службових цілях, треба видалити Telegram - або видалити службові файли і службові акаунти з поштових застосунків, бо такі застосунки зберігають інформацію і файли локально", - пояснили громадянам.

Зазначається також, що Нацрада, як медіарегулятор, має аналізувати діяльність медіа в Telegram.

"Тому в нас створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних і програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору", - зауважили в установі.

Уточнюється, що мережева інфраструктура Нацради вже зараз дозволяє заблокувати кожну з десятків тисяч IP-адрес, які використовує ця соцмережа. Отже, інформація, що є в Національній раді, є надійно захищеною.

"Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов'язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано "Одноклассники", "ВКонтакте" та всі сервіси компаній Яндекс і Mail.ru", - підсумували у Нацраді.