"Как и "ВКонтакте". В Нацсовете надеются, что Telegram в Украине полностью запретят

Особый порядок доступа к Telegram

В Нацсовете рассказали, что ввели особый порядок доступа Telegram.

"С одной стороны, нужно защитить служебную информацию, с другой - продолжать контролировать медийное пространство, которое охватывает и Telegram также", - уточнили в пресс-службе учреждения.

Украинцам напомнили, что об опасности Telegram в Нацсовете начали говорить больше года назад. Недавно же к такой позиции присоединились другие государственные органы, занимающиеся вопросами безопасности.

"Решающим стало решение Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО по ограничению использования Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры", - отметили в Нацсовете.

Там добавили, что ввели запрет на использование Telegram на служебных устройствах. Однако главная задача - защитить не столько сотрудников, которые по служебным обязанностям подробно информированы о недостатках Telegram, сколько служебную информацию.

Учитывая это, в Нацсовете существует правило: на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Telegram быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии.

"Так же на частных устройствах сотрудников. Но здесь есть выбор: если это устройство используется в служебных целях, нужно удалить Telegram - или удалить служебные файлы и служебные аккаунты из почтовых приложений, потому что такие приложения сохраняют информацию и файлы локально", - объяснили гражданам.

Отмечается также, что Нацсовет, как медиарегулятор, должен анализировать деятельность медиа в Telegram.

"Поэтому у нас создается отдельный сегмент сети, который посредством современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству", - отметили в учреждении.

Уточняется, что сетевая инфраструктура Нацсовета уже сейчас позволяет заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, которые использует эта соцсеть. Следовательно, информация, имеющаяся в Национальном совете, надежно защищена.

"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний Яндекс и Mail.ru", - подытожили в Нацсовете.