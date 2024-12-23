"Як дешево коштує ваша любов?". Науседа розкритикував Фіцо за візит до Москви

"Як дешево коштує ваша любов? Є люди, які приїжджають в Росію з любов'ю і відчувають себе отруєними газом при зустрічі з військовим злочинцем (Володимир Путін, диктатор, - ред.). Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни - без жодних політичних прив'язок!", - заявив Науседа.

Візит Фіцо в Москву

22 грудня російські ЗМІ повідомили про візит Фіцо до Москви та його зустріч із диктатором Росії Путіним. Напередодні про можливість такого візиту заявив президент Сербії Александар Вучич, посилаючись на власні джерела. За його словами, метою переговорів могло бути обговорення питань транзиту газу.

Деталі зустрічі залишаються невідомими, оскільки російська сторона не надала жодної конкретної інформації. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков припустив, що темою обговорення між Фіцо та Путіним, ймовірно, є транзит природного газу.

За словами Фіцо, візит став відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в Європу.