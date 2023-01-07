"Як були обстріли, так і лишилися": Гайдай заявив, що Росія не припиняла атак під час "перемир'я"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

"Як були обстріли, так вони й лишаються, як були спроби атакувати - так вони й лишаються. Думаю, завтра Генштаб озвучить кількість обстрілів і штурмів, які відбулися", - зазначив посадовець.

За словами Гайдая, мотивацією РФ у оголошенні "режиму припинення вогню" була потреба в операційній паузі.

Окрім цього, країна-агресора хотіла використати "перемир'я, аби розпосюдити тезу, що Україна "веде бойові дії у день великого релігійне свята".