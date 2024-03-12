"Ядро армії РФ було знищено". Зеленський відкидає загрозу з Білорусі, але фортифікації будуємо

"У нас є три лінії оборони, фортифікації будуються, це три лінії проти ворога в окремих областях нашої держави, контактних лініях, лініях сходу нашої держави, півдня", - сказав він

За його словами, також працюють і по півночі. "Потрібно робити. Ніхто не говорить, що вони спроможні прийти з Білорусі. Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але тим не менш, ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - пояснив президент.

Ситуація в Авдіївці

Коментуючи відхід ЗСУ з Авдіївки, Зеленський вказав на відсутність далекобійної зброї.

"Що стосується Авдіївки, коли ворог стоїть від тебе на відстані можливості своєї далекобійної зброї, а твоя можливість у два рази менша. І все що робить Росія, вона не йде просто вперед, це не якісь сміливі військові, ні. Скидаються КАБи, б'ється далекобійна артилерія. Все це у них 20 км плюс, навіть звичайна артилерія у них 20 км плюс, а у нас до 20 км, у нас снарядів далекобійних весь 2023 рік не було. Я не жаліюсь, хочу пояснити. Не російська армія потужна, а їх зброї було достатньо, щоб зруйнувати Авдіївку, а потім туди заходити", - сказав він.

Зеленський нагадав, що бойові дії біля Авдіївки відбувалися впродовж всієї війни, починаючи з окупації Донбасу після 2014 року. "Це не якась тактика РФ, який бліцкріг, це просто поступова руйнація і знищення всіх людей. Але вони неспроможні на сьогодні такого зробити з великим містом", - сказав президент.

Будівництво фортифікаційних споруд

Нагадаємо, уряд України 19 січня виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Президент України Володимир Зеленський раніше проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.