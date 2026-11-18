"Ядерна валізка" Путіна у Китаї

Під час поїздки Путіна до Китаю знову публічно продемонстрували його "ядерну валізку", пише видання.

Російський пропагандист Євген Попов на саміті в Шеньчжені підійшов до офіцера, який носить за диктатором так звану "ядерну валізку".

Пристрій має постійно перебувати поряд із главою Кремля під час поїздок, проте його рідко демонструють публіці. Останній випадок появи валізи в закордонній поїздці Путіна стався в жовтні 2023 року, теж в Китаї, після переговорів диктатора з головою КНР Сі Цзіньпіном.

На відео Попов звертає увагу глядачів на ад'ютанта Путіна з чорною валізкою і питає у нього, чи це та сама "ядерна валізка". Той ствердно відповідає на запитання, посміхаючись.

Що таке "ядерна валізка"

Російська ядерна валізка називається "Чегет" - на честь гори на Кавказі. Це пристрій захищеного зв'язку, який дозволяє Путіну передавати накази про застосування ядерної зброї вищому військовому командуванню, а потім ракетним військам через засекречену систему управління "Казбек". За традицією, валізку носить офіцер Військово-морського флоту.

У 2019 році, пише видання, пропагандистський телеканал "Зірка" показав пристрій, який представив як одну з "ядерних валізок". У ньому є біла кнопка запуску та червона кнопка скасування наказу. За інформацією телеканалу, для активації пристрою використовується спеціальна флеш-картка.

Мета демонстрації

Ексспівробітниця Розвідуправління міністерства оборони США Ребекка Коффлер заявила Fox News, що демонстрація "ядерної валізки" у 2023 році навряд чи була випадковою. За її оцінкою, Кремль спеціально організував зйомку, щоб нагадати Заходу про російський ядерний арсенал.

Цьогорічна демонстрація відбулася напередодні запланованої на 19 листопада тристоронньої зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом та главою КНР Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Шеньчжені.

Також це відбувається після успішного удару України по Кримському мосту, який Путін так і не прокоментував.