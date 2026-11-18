Зустріч у Китаї російського диктатора Володимира Путіна, глави КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа була принизливою для очільника РФ. Його не захотіли ставити поряд для спільного фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кремль. Новости" у Telegram і "Важные истории" у Telegram.

Холодна зустріч Путіна у Китаї

Путіну не дозволили стати поруч із Сі Цзіньпіном і Трампом на загальному фото саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18 листопада.

На загальній фотографії лідерів країн Сі Цзіньпін позував разом із Дональдом Трампом і не дозволив Путіну стати поруч із ними.

Після того, як очільники Росії, США та Китаю потиснули руки, Сі Цзіньпін вказав рукою Путіну місце, куди йому необхідно встати для позування на загальній протокольній фотографії з прийому. Трамп залишився стояти поряд із головою КНР.

З іншого боку від Сі Цзіньпіна стала його дружина, яка відділила лідера Китаю від Путіна. Ліворуч від глави Кремля знаходився президент В'єтнама То Лама.

Раніше Сі Цзіньпін особисто зустрів Дональда Трампа, коли він прилетів у Шеньчжень для участі у саміті. Як правило, голова КНР не зустрічає лідерів інших країн, а відправляє до аеропорту високопосадовців.

Так, напередодні Сі Цзіньпін не поїхав зустрічати Путіна, відправивши до трапу його літака голову канцелярії ЦК Компартії Китаю Цай Ці.

Оркестр, який грав на прийомі для лідерів країн, зустрів очільника США гімном його країни. Путіна, у свою чергу, під час прийому супроводжувала мелодія російського танцю "Трепак" із другого акту "Лускунчика" Петра Чайковського.