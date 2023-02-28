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"Я не звідси". На протестах у Молдові помітили громадян Росії

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Молдова, Вівторок 28 лютого 2023 18:37
"Я не звідси". На протестах у Молдові помітили громадян Росії Фото: ілюстративне (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 лютого, на протестах проти влади, що проходять нині в Молдові, було помічено громадян Росії, які брали активну участь в мітингах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nord News.

Журналісти хотіли взяти коментарі в учасників проросійських протестів у Молдові. Проте протестувальники почали проявляти агресію, щойно побачили знімальну групу. У якийсь момент літній чоловік навіть вдарив оператора.

Замість того, щоб пояснити, чому вони йдуть на акцію протесту, деякі демонстранти вдавали, що не знають, навіть якщо потім їх спіймали, коли вони сідали в автобуси, які мали організовано доправити їх до Кишинева.

Проте дехто з протестувальників все ж погодився на інтерв'ю, одним з них виявився громадянин Росії.

"Я не звідси... Я не розумію вашої мови... Я тобі кажу, що я не звідси. Я з Росії", - повідомив протестувальник.

Нагадаємо, сьогодні у Молдові проросійські партії вивели людей на протести, в результаті чого сталися сутички.

На фоні загострення ситуації в Придністров'ї Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою.

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