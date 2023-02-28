"Я не звідси". На протестах у Молдові помітили громадян Росії

Сьогодні, 28 лютого, на протестах проти влади, що проходять нині в Молдові, було помічено громадян Росії, які брали активну участь в мітингах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nord News .

Журналісти хотіли взяти коментарі в учасників проросійських протестів у Молдові. Проте протестувальники почали проявляти агресію, щойно побачили знімальну групу. У якийсь момент літній чоловік навіть вдарив оператора.

Замість того, щоб пояснити, чому вони йдуть на акцію протесту, деякі демонстранти вдавали, що не знають, навіть якщо потім їх спіймали, коли вони сідали в автобуси, які мали організовано доправити їх до Кишинева.

Проте дехто з протестувальників все ж погодився на інтерв'ю, одним з них виявився громадянин Росії.