"Я не отсюда". На протестах в Молдове заметили граждан России

Сегодня, 28 февраля, на протестах против властей, проходящих сейчас в Молдове, были замечены граждане России, принимавшие активное участие в митингах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nord News .

Журналисты хотели взять комментарии у участников пророссийских протестов в Молдавии. Однако протестующие начали проявлять агрессию, как только увидели съемочную группу. В какой-то момент пожилой мужчина даже ударил оператора.

Вместо того чтобы объяснить, почему они идут на акцию протеста, некоторые демонстранты делали вид, что не знают, даже если потом их поймали, когда они садились в автобусы, которые должны были организованно доставить их в Кишинев.

Однако некоторые протестующие все же согласились на интервью, одним из них оказался гражданин России.