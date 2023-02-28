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"Я не отсюда". На протестах в Молдове заметили граждан России

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Молдова, Вторник 28 февраля 2023 18:37
"Я не отсюда". На протестах в Молдове заметили граждан России Фото: иллюстративное (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 февраля, на протестах против властей, проходящих сейчас в Молдове, были замечены граждане России, принимавшие активное участие в митингах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nord News.

Журналисты хотели взять комментарии у участников пророссийских протестов в Молдавии. Однако протестующие начали проявлять агрессию, как только увидели съемочную группу. В какой-то момент пожилой мужчина даже ударил оператора.

Вместо того чтобы объяснить, почему они идут на акцию протеста, некоторые демонстранты делали вид, что не знают, даже если потом их поймали, когда они садились в автобусы, которые должны были организованно доставить их в Кишинев.

Однако некоторые протестующие все же согласились на интервью, одним из них оказался гражданин России.

"Я не отсюда... Я не понимаю вашего языка... Я тебе говорю, что я не отсюда. Я из России", - сообщил протестующий.

Напомним, сегодня в Молдове пророссийские партии вывели людей на протесты, в результате чего произошли столкновения.

На фоне обострения ситуации в Приднестровье Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой.

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