"Я не в захваті": Трамп незадоволений ударами РФ по Україні

"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомбардують як божевільні просто зараз. Вони бомблять - я не знаю, що там відбувається. Це нехороша ситуація", - сказав Трамп.

Зауваження президента прозвучали після запитання про те, чому його новий тарифний план не містить жодних мит проти Росії. При цьому він все ж відповів на пряме запитання, сказавши, що США, по суті, не ведуть бізнесу з Росією, і сама РФ перебуває в стані війни.

Продовжуючи відповідь, Трамп сказав, що офіційні особи США зустрічаються з представниками Росії та України, і "ми стаємо ближчими". Водночас він не уточнив, чи означає ця близькість припинення вогню.