"Я не в восторге": Трамп недоволен ударами РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "недоволен" ударами России по Украине, которые продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят - я не знаю, что там происходит. Это нехорошая ситуация", - сказал Трамп.
Замечания президента прозвучали после вопроса о том, почему его новый тарифный план не включает никаких пошлин против России. При этом он все же ответил на прямой вопрос, сказав, что США по сути не ведут бизнес с Россией, и сама РФ находится в состоянии войны.
Продолжая ответ, Трамп сказал, что официальные лице США встречаются с представителями России и Украины, и "мы становимся ближе". В то же время он не уточнил, означает ли эта близость к прекращению огня.
Напомним, сутками ранее Дональд Трамп заявил, что США продолжают переговоры с Россией по завершению войны. В то же время он также отмечал, что ему не нравятся "бомбардировки", которые продолжаются.
"Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей, тысячи молодых людей. И это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться, если бы я был президентом", - заявил Трамп.
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