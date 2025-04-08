"Я не в захваті": Трамп незадоволений ударами РФ по Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "незадоволений" ударами Росії по Україні, які тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомбардують як божевільні просто зараз. Вони бомблять - я не знаю, що там відбувається. Це нехороша ситуація", - сказав Трамп.
Зауваження президента прозвучали після запитання про те, чому його новий тарифний план не містить жодних мит проти Росії. При цьому він все ж відповів на пряме запитання, сказавши, що США, по суті, не ведуть бізнесу з Росією, і сама РФ перебуває в стані війни.
Продовжуючи відповідь, Трамп сказав, що офіційні особи США зустрічаються з представниками Росії та України, і "ми стаємо ближчими". Водночас він не уточнив, чи означає ця близькість припинення вогню.
Невдоволення Трампа
Нагадаємо, добою раніше Дональд Трамп заявив, що США продовжують переговори з Росією щодо завершення війни. Водночас він також зазначав, що йому не подобаються "бомбардування", які тривають.
"Ми говоримо з Росією, ми хотіли б, щоб вона припинила. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. Щотижня вбивають людей, тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися, якби я був президентом", - заявив Трамп.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.