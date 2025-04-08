ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Я не в восторге": Трамп недоволен ударами РФ по Украине

Вторник 08 апреля 2025 00:02
UA EN RU
"Я не в восторге": Трамп недоволен ударами РФ по Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "недоволен" ударами России по Украине, которые продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят - я не знаю, что там происходит. Это нехорошая ситуация", - сказал Трамп.

Замечания президента прозвучали после вопроса о том, почему его новый тарифный план не включает никаких пошлин против России. При этом он все же ответил на прямой вопрос, сказав, что США по сути не ведут бизнес с Россией, и сама РФ находится в состоянии войны.

Продолжая ответ, Трамп сказал, что официальные лице США встречаются с представителями России и Украины, и "мы становимся ближе". В то же время он не уточнил, означает ли эта близость к прекращению огня.

Недовольство Трампа

Напомним, сутками ранее Дональд Трамп заявил, что США продолжают переговоры с Россией по завершению войны. В то же время он также отмечал, что ему не нравятся "бомбардировки", которые продолжаются.

"Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей, тысячи молодых людей. И это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться, если бы я был президентом", - заявил Трамп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
NEWS
Никаких офицеров НАТО. Появилось видео из ресторана в Кривом Роге во время удара
Никаких офицеров НАТО. Появилось видео из ресторана в Кривом Роге во время удара
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп