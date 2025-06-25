"Я йому не довіряю". Генсек НАТО розповів, як Путін йому брехав
Генсек НАТО Марк Рютте не вірить російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки той брехав йому в особистому спілкуванні.
Як передає РБК-Україна, слова Рютте наводить The Guardian.
"Я не змінив своєї думки про Володимира Путіна. Я не довіряю цій людині", - наголосив Рютте.
Він нагадав, що багато спілкувався з Путіним після авіакатастрофи рейсу MH17, коли в липні 2014 року пасажирський літак збили з російського ЗРК "Бук" над тимчасово окупованою частиною Донецької області. На той час Рютте обіймав посаду прем'єра Нідерландів.
"Путін говорив мені, що його військ не було на Донбасі, що він не має жодного стосунку до України, і так далі, і так далі. Усе це було брехнею", - наголосив Рютте.
За його словами, Путін хотів розділити Захід, але тепер Фінляндія і Швеція вступили в НАТО. Також країни Альянсу затвердили цільовий показник оборонних витрат у 5% ВВП.
"Так що він не може бути дуже задоволений, і він не повинен бути дуже задоволений", - додав Рютте.
Авіакатастрофа MH17
Нагадаємо, 2014 року Пасажирський Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, коли його збила російська зенітна ракета "Бук".
На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули. Більшість жертв були громадянами Нідерландів, також серед загиблих були громадяни Малайзії, Австралії та інших країн.
Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що установка "Бук", з якої було завдано удару, належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, її доправили на територію України з території РФ.
2022 року суд у Гаазі визнав трьох обвинувачених причетними до знищення літака і вбивства пасажирів, заочно засудивши їх до довічного ув'язнення. Росія продовжує заперечувати свою провину, незважаючи на представлені докази.
До слова, 12 травня цього року рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала Росію винною в авіакатастрофі MH17.
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