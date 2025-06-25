"Я ему не доверяю". Генсек НАТО рассказал, как Путин ему лгал

Генсек НАТО Марк Рютте не верит российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку тот лгал ему в личном общении.

"Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку", - подчеркнул Рютте.

Он напомнил, что много общался с Путиным после авиакатастрофы рейса MH17, когда в июле 2014 года пассажирский самолет сбили из российского ЗРК "Бук" над временно оккупированной частью Донецкой области. В то время Рютте занимал должность премьера Нидерландов.

"Путин говорил мне, что его войск не было на Донбассе, что он не имеет никакого отношения к Украине, и так далее, и так далее. Все это было ложью", - подчеркнул Рютте.

По его словам, Путин хотел разделить Запад, но теперь Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Также страны Альянса утвердили целевой показатель оборонных расходов в 5% ВВП.

"Так что он не может быть очень доволен, и он не должен быть очень доволен", - добавил Рютте.