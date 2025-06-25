"Я ему не доверяю". Генсек НАТО рассказал, как Путин ему лгал
Генсек НАТО Марк Рютте не верит российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку тот лгал ему в личном общении.
Как передает РБК-Украина, слова Рютте приводит The Guardian.
"Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку", - подчеркнул Рютте.
Он напомнил, что много общался с Путиным после авиакатастрофы рейса MH17, когда в июле 2014 года пассажирский самолет сбили из российского ЗРК "Бук" над временно оккупированной частью Донецкой области. В то время Рютте занимал должность премьера Нидерландов.
"Путин говорил мне, что его войск не было на Донбассе, что он не имеет никакого отношения к Украине, и так далее, и так далее. Все это было ложью", - подчеркнул Рютте.
По его словам, Путин хотел разделить Запад, но теперь Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Также страны Альянса утвердили целевой показатель оборонных расходов в 5% ВВП.
"Так что он не может быть очень доволен, и он не должен быть очень доволен", - добавил Рютте.
Авиакатастрофа MH17
Напомним, в 2014 году Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит российской зенитной ракетой "Бук".
На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были гражданами Нидерландов, также среди погибших были граждане Малайзии, Австралии и других стран.
Международная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что установка "Бук", из которой был нанесен удар, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил России и была доставлена на территорию Украины с территории РФ.
В 2022 году суд в Гааге признал троих обвиняемых причастными к уничтожению самолета и убийству пассажиров, заочно приговорив их к пожизненному заключению. Россия продолжает отрицать свою вину, несмотря на представленные доказательства.
К слову, 12 мая этого года совет Международной организации гражданской авиации признал Россию виновной в авиакатастрофе MH17.
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