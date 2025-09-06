Тренер Азербайджану у центрі скандалу перед матчем з Україною: яка причина
Головного тренера збірної Азербайджану Фернанду Сантуша закликали залишити посаду після нищівної поразки команди від Ісландії у відборі на чемпіонат світу-2026. Проте португалець заявив, що самостійно йти не планує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AZERI SPORT.
Суперечка з журналістом
Поразка Азербайджану від Ісландії з рахунком 0:5 спричинила хвилю критики на адресу Сантуша.
На післяматчевій пресконференції журналіст запитав у тренера, чи він думав про відставку, або ж "чекає, коли його звільнять та виплатять компенсацію".
Далі відбулася суперечка. Він сказав, що не знає, чи є прямий рейс з Ісландії до Португалії. Потім зазначив, що ніколи раніше не звільнявся з роботи. На запитання, чи думає про відставку, відповів, що ні. Також пояснив, що це пов’язано з наявністю контракту.
Сантуш наголосив, що рішення щодо його майбутнього має ухвалювати лише Федерація футболу Азербайджану.
"Чому я маю звільнятися? Покажіть мені тренера, який йде з посади сам. Якщо вони бачать, що я роблю щось не так, мають поговорити зі мною і вирішити це питання", - сказав він.
Негативні результати під керівництвом Сантуша
Фернанду Сантуш очолив збірну Азербайджану у червні 2024 року.
Попри гучне призначення, результати команди не покращилися: у Лізі націй 2024/25 азербайджанці вилетіли у найнижчий дивізіон, а відбір на чемпіонат світу розпочали з нищівної поразки від Ісландії.
"У футболі легко звинуватити тренера. Кожен має бути покараний. Винні й тренер, і футболісти. Сподіваюся, що я та футболісти виступимо краще в наступних іграх", - підсумував Сантуш.
Наступний матч - проти України
У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє в Баку проти Азербайджану. Початок матчу - о 19:00 за київським часом.
Турнірна таблиця групи D відбору ЧС-2026
- Ісландія - 3 очки (1 матч), різниця м'ячів 5:0
- Франція - 3 (1), 2:0
- Україна - 0 (1), 0:2
- Азербайджан - 0 (1), 0:5
