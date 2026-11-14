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"Я вражений": Туск публічно принизив Орбан на тлі гучних скандалів

16:25 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск із сарказмом прокоментував новини про затримання брата ексглави угорського уряду Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Туска у Х.

Польський прем'єр нагадав про два резонансні епізоди, пов'язані з оточенням Орбана: затримання його брата кілька днів тому та виявлення напередодні 20 мільйонів доларів, які один із колишніх угорських урядовців закопав у лісі.

"Дорогий Вікторе, я завжди захоплювався твоєю креативністю, але тепер мушу сказати, що я вражений як ніколи раніше", - з іронією написав Туск.

Нагадаємо, 13 листопада угорське Національне управління з повернення та захисту державного майна повідомило про масштабні скоординовані слідчі дії в кількох населених пунктах країни.

Вони відбувалися в межах кримінального провадження щодо Міклоша Шестака, який обіймав посаду міністра національного розвитку в уряді Віктора Орбана.

Під час обшуків правоохоронці знайшли значні суми готівки, які зберігали в різних місцях: закопували в лісі, ховали у сільськогосподарських і складських приміщеннях, а також у житловому будинку. Частину грошей тримали у великому сейфі, облаштованому в потаємному місці.

Загалом за два дні обшуків вилучили 5 071 632 000 форинтів (понад 13,5 млн євро), 2 658 350 євро та 1 257 100 доларів США.

Крім того, 11 листопада суд у Будапешті постановив узяти під варту на місяць Арона Орбана, молодшого брата колишнього угорського прем'єра, та його співмешканку. Їх підозрюють у можливій допомозі громадянам В'єтнаму в незаконному переправленні до Західної Європи.

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Дональд ТускУгорщинаВіктор Орбан