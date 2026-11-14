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"Я поражен": Туск публично унизил Орбана на фоне громких скандалов

16:25 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск с сарказмом прокомментировал новости о задержании брата экс-главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Туска у Х.

Польский премьер напомнил о двух резонансных эпизодах, связанных с окружением Орбана: задержании его брата несколько дней назад и обнаружении накануне 20 миллионов долларов, которые один из бывших венгерских чиновников закопал в лесу.

"Дорогой Виктор, я всегда восхищался твоей креативностью, но теперь должен сказать, что поражен как никогда раньше", - с иронией написал Туск.

Напомним, 13 ноября венгерское Национальное управление по возвращению и защите государственного имущества сообщило о масштабных скоординированных следственных действиях в нескольких населенных пунктах страны.

Они проходили в рамках уголовного производства в отношении Миклоша Шестака, занимавшего должность министра национального развития в правительстве Виктора Орбана.

Во время обысков правоохранители обнаружили значительные суммы наличных, которые хранились в разных местах: их закапывали в лесу, прятали в сельскохозяйственных и складских помещениях, а также в жилом доме. Часть денег находилась в большом сейфе, установленном в потайном месте.

Всего за два дня обысков изъяли 5 071 632 000 форинтов (свыше 13,5 млн евро), 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов США.

Кроме того, 11 ноября суд в Будапеште постановил заключить под стражу на один месяц Арона Орбана, младшего брата бывшего венгерского премьера, и его сожительницу. Их подозревают в возможном содействии гражданам Вьетнама в незаконной переправке в Западную Европу.

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