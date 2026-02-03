"Я вперше це говорю": Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання в Україні

"У нас багато чого відбувається… Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас, можливо, будуть хороші новини", - сказав глава Білого дому.

Він також продовжив у цьому контексті щодо втрат особового складу в російсько- українській війні.

"Ми втрачаємо 25 тисяч людей на місяць, які загинули в цій війні. 25 тисяч. Минулого місяця була 31 тисяча. Погляньте, молоді красиві діти. Діти, які мають батьків", - сказав Трамп.

Однак глава Білого дому також згадав вкотре про те, що США не витрачають гроші на війну в Україні на відміну від його попередника - Джо Бойдена.

Навпаки, Європа платить Америці, сказав Трамп, очевидно, маючи на увазі програму PURL, згідно з якою партнери України сплачують Штатам за зброю для ЗСУ.

"Ми не витрачаємо гроші, як Байден. Він давав 350 мільйонів доларів. А Європа... З ними трохи рахується, але.. Якщо дивитися на те, що відбувається, то країни Європи платять нам", - заявив американський лідер.