"Я виглядаю набагато краще". Трамп знову накинувся з образами на Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову накинувся з образами на свого опонента - демократку Камалу Гарріс. Він заявив, що має кращий вигляд за Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Трамп зробив відповідну заяву на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре у штаті Пенсильванія.

"Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала", – сказав республіканець.

Він висловив таку думку, коментуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій була зображена Гарріс.

"У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її", - заявив Трамп.