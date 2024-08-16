ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп заявив, що "має право" ображати Гарріс, оскільки не поважає її, - ЗМІ

П'ятниця 16 серпня 2024 03:40
UA EN RU
Трамп заявив, що "має право" ображати Гарріс, оскільки не поважає її, - ЗМІ Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп пояснив, чому, на його думку, він "має право" ображати свого опонента-демократа віце-президента Камалу Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Трамп аргументує свою позицію тим, що не має великої поваги як до Гарріс, так і "до її інтелекту", тому він "має право на особисті нападки".

"І незалежно від того, чи хороші особисті нападки чи погані - я маю на увазі, що вона безперечно нападає на мене особисто. Вона назвала мене дивним", - сказав республіканець, виступаючи на прес-конференції в четвер вдень у своєму гольф-клубі Bedminster у Нью -Джерсі.

Також Трамп вкотре сказав, що на його думку, Гарріс буде "жахливим президентом".

Зазначимо, що останнім часом Трамп неодноразово ображав Гарріс після того, як вона стала кандидатом у президенти США після виходу чинного президента Джо Байдена із передвиборчих перегонів.

Нагадаємо, що у Гарріс анонсували два раунди дебатів із Трампом. За словами Майкла Тайлера, директора з комунікацій кампанії Гарріс, якщо Трамп з'явиться на дебатах, які заплановані на 10 вересня, то у народу США "буде можливість побачити ще один раунд у жовтні".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп, Байден і Гарріс стали жертвами хакерської атаки Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Вибори в США
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції