"Я від Залужного": хто насправді оточує екс-главкома і чи має він таємний штаб

"Я від Залужного", – вже кілька років як по Україні і за її межами знайдеться чимало людей, які відкрито представляються саме так.

За цей час у РБК-Україна чули безліч подібних, іноді досить кумедних історій, коли навіть в одному невеликому регіоні відразу кілька незв'язаних між собою людей активно поширювали чутки, що "вирішувати" якісь питання, пов'язані із Залужним, треба саме через них.

Причому йдеться як про відвертих самозванців, яких сам екс-главком ніколи не бачив, так і про тих, хто дійсно з ним знайомий, або тих, з ким він спілкувався одного разу та зробив спільне фото.

Додатково ситуацію заплутує безліч різних фейків і вкидів за прикладом "штаб Залужного планує…", "у штабі Залужного стурбовані…" тощо.

Хто працює з Залужним

"Головне, що треба знати: штабу Залужного немає. Просто не існує. Немає якоїсь групи людей, яку можна було б назвати "політичною командою", немає якихось сидячих у Лондоні поряд із Залужним резидентів, які пишуть якісь стратегії і так далі", - каже РБК-Україна співрозмовник в його оточенні.

При цьому одна офіційна медіа-радниця у Залужного все ж таки є – це екс-журналістка Оксана Тороп. У розмові з РБК-Україна вона підтвердила, що співпрацює із послом у Британії вже близько року.

"Коли кажуть: не кожен посол має свій медіа-консультант, то я відповідаю так: не кожному послу є такий високий інтерес у світових медіа через високий рейтинг довіри в Україні і не кожного посла так системно атакують у медіа та соцмережах", – пояснює РБК-Україна Тороп.

Зв'язок з Сюмар

Співрозмовники РБК-Україна ще одним консультантом або технологом Залужного називали і народного депутата від "Європейської солідарності" Вікторію Сюмар, яка займалася кількома виборчими кампаніями.

Сюмар підтвердила РБК-Україна, що минулого року кілька разів спілкувалася із Залужним.

"І це точно не була "робота в його команді", це були просто розмови про різне - політику та майбутнє. Я ще тоді говорила Залужному, що його медійно атакуватимуть і треба реагувати", - заявила вона.

Звичайно, Залужний не діє в абсолютному вакуумі. Крім потоку візитерів з Києва та персоналу посольства, поруч із ним перебуває дружина Олена – до її думки, згодні різні співрозмовники РБК-Україна, посол точно дослухається.

Військові у оточенні Залужного

Основу кола спілкування Залужного, за словами джерел, становлять військові. Найближчим до екс-головки вважається Сергій Шаптала, який обіймав при ньому посаду начальника Генштабу.

Серед інших фігур, що підтримують тісну комунікацію з екс-главкомом, джерела видання називають колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, екс-командувача десантно-штурмових військ Михайла Забродського тощо.

Залужний та вибори

Після серії нових заяв Залужного в команді Зеленського зміцнилися думки, що екс-главком вирішив йти на вибори, каже одне з джерел видання.

"Відносини залишилися колишніми. Усі залишилися при своєму і для багатьох стало зрозуміло, у кого якісь наміри. Напевно, у команді президента вже ні в кого не залишилося ілюзій, що Залужний ще не визначився для себе – йти чи не йти", – зазначає співрозмовник.

Але в оточенні самого екс-главкома всі ведуть себе більш стримано.

"Він поки взагалі вважає, що в найближчому майбутньому війни триватиме, і жодних виборів не буде. Коли почне щось реально переглядатися, коли про щось домовляться - тоді і буде прийнято рішення", - резюмує співрозмовник.