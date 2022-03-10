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"Я не верю и не хочу верить": Лавров о вероятности начала ядерной войны

Автор: Сергей Пышкин

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил вероятность начала ядерной войны. Заявил, что он в это не верит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова во время брифинга.

"Я не хочу в это верить и не верю", - заявил Лавров.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Лавров оценил возможность встречи президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская ФедерацияУкраинаЛавров