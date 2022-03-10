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"Я не вірю та не хочу вірити": Лавров про ймовірність початку ядерної війни

Автор: Сергій Пишкін

Голова міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив ймовірність початку ядерної війни. Заявив, що він у це не вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова під час брифінгу.

"Я не хочу в це вірити та не вірю", - заявив Лавров.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Лавров оцінив можливість зустрічі президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська ФедераціяУкраїнаЛавров