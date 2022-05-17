"Я впевнений, що диктатор програє": Зеленський виступив на Каннському кінофестивалі
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на Каннському кінофестивалі. Учасники заходу аплодували стоячи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Дом.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до присутніх на церемонії відкриття 75 кінофестивалю. Він наголосив на впевненості у перемозі України.
"Я впевнений, що диктатор програє. Ми переможемо у цій війні", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють спроб показати хоч якусь перемогу у війні. Президент України Володимир Зеленський назвав їх "божевільними".
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