Яя Туре проигнорировал вызов в сборную Кот-д'Ивуара

Игрок не прибыл в расположение команды

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, вызванный в состав сборной Кот-д’Ивуара на товарищеские матчи с Того (24 марта) и Молдавией (27 марта), не явился в расположение национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт ивуарийской федерации футбола.

"Тренерский штаб национальной команды не осведомлён о новой информации касательно Яя Туре", - говорится в заявлении.

34-летний футболист является обладателем Кубка африканских наций в составе ивуарийской сборной. В 2016 году хавбек решил уйти из национальной команды, однако позже захотел вернуться и принял вызов на товарищеские матчи.

Всего в составе "слонов" он провел 102 матча и забил 19 голов.