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Яя Туре проигнорировал вызов в сборную Кот-д'Ивуара

НовостиСпорт    21.03.2018 - 14:32

Игрок не прибыл в расположение команды

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, вызванный в состав сборной Кот-д’Ивуара на товарищеские матчи с Того (24 марта) и Молдавией (27 марта), не явился в расположение национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт ивуарийской федерации футбола.

"Тренерский штаб национальной команды не осведомлён о новой информации касательно Яя Туре", - говорится в заявлении.

34-летний футболист является обладателем Кубка африканских наций в составе ивуарийской сборной. В 2016 году хавбек решил уйти из национальной команды, однако позже захотел вернуться и принял вызов на товарищеские матчи.

Всего в составе "слонов" он провел 102 матча и забил 19 голов.

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Теги: Манчестер Сити, Кот-д'Ивуар
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