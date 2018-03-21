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Яя Туре проігнорував виклик у збірну Кот-д'Івуару

НовиниСпорт    21.03.2018 - 14:32

Гравець не прибув в розташування команди

Півзахисник "Манчестер Сіті" Яя Туре, викликаний до складу збірної Кот-д'Івуару на товариські матчі з Того (24 березня) і Молдовою (27 березня), не з'явився у розташування національної команди. Про це повідомляє офіційний сайт івуарійської федерації футболу.

"Тренерський штаб національної команди не обізнаний про нову інформацію щодо Яя Туре", - йдеться в заяві.

34-річний футболіст є володарем Кубка африканських націй у складі івуарійській збірної. У 2016 році хавбек вирішив піти з національної команди, однак пізніше захотів повернутися і прийняв виклик на товариські матчі.

Всього у складі "слонів" він провів 102 матчі і забив 19 голів.

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Теги: Манчестер Сити, Кот-д'Ивуар
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