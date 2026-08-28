UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Я це особисто пробував": Буданов про спроби зупинити далекобійні удари

18:31 28.08.2026 Пт
2 хв
Керівник ОП наголосив, що нинішня ситуація є болісною для обох сторін
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Україна намагалася домовитися з Росією про взаємне припинення далекобійних ударів, однак досягти домовленостей наразі не вдалося.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив на міжнародному форумі "Україна завтра".

За словами Буданова, він особисто намагався ініціювати процес припинення взаємних далекобійних атак між Україною та РФ. Втім, ця ініціатива поки що не спрацювала.

"Повірте, ми це пробували. Я вам прямо скажу, я це особисто пробував. Зараз поки що не йде, ну давайте чесно скажемо", - зазначив керівник ОП.

Він підкреслив, що всі пішли шляхом ескалації, тому Україна змушена була відповідати всіма засобами, які має у своєму розпорядженні. За словами Буданова, це не проста ситуація.

"Це болісно. Болісно для всіх. Для них (росіян, - ред.) також болісно. Але станом на зараз вибору немає. Ми маємо думати, як ми будемо виживати в цих умовах", - наголосив він.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони є докази зупинки роботи одного з найбільших російських НПЗ у Нижньогородській області після успішного удару України.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що СОУ вдарили по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Це підприємство є одним із найбільших НПЗ у країні-агресорці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяКирило БудановВійна в Україні