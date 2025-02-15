"Я трохи забобонний": Трамп пояснив, чому не вводитиме тарифи на авто 1 квітня

Президент США Дональд Трамп пояснив журналістам, чому не вводитиме мита на імпорт іноземних автомобілів 1 квітня. Причина, за його словами, в забобонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки CBS Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х.
Трамп сказав, що мита на автомобілі будуть введені "можливо, близько 2 квітня".
"Я б зробив це 1 квітня. Вірите чи ні, але я трохи забобонний", - цитує Трампа журналістка.
За словами президента США, введення мит було заплановано на 1 квітня, але він запропонував перенести на 2 квітня. Він зазначив, що це відтермінування буде багато коштувати.
Раніше в п'ятницю, 14 лютого, Трамп в Овальному кабінеті заявив про намір запровадити тарифи на імпортні автомобілі.
Нагадаємо, вступивши на посаду президента, Трамп ретельно зайнявся тарифною політикою. Зокрема, 13 лютого він оголосив про введення так званих "взаємних тарифів", таким чином підвищуючи мита США до рівня податків, які інші країни стягують на імпорт.
Також він ввів 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Рішення набуде чинності 12 березня. На це вже відреагували Канада, Бразилія, Японія. Європейський Союз заявив про те, що відповість жорсткими і відповідними заходами після рішення ввести 25%-ві мита на імпорт алюмінію і сталі з Європи.
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