Трамп анонсував "взаємні тарифи" для імпорту: про що мова

Трамп оголосив про введення "взаємних тарифів". Таким чином підвищуючи мита США до рівня податків, які інші країни стягують на імпорт.

Видання пише, що президент Трамп оприлюднив свій план підвищення тарифів США відповідно до податкових ставок, які інші країни стягують на імпорт, що, можливо, спровокує ширшу економічну конфронтацію як із союзниками, так і з суперниками, оскільки він сподівається усунути будь-який торговельний дисбаланс.

"З міркувань справедливості я вирішив стягувати взаємний тариф. Це справедливо для всіх. Жодна інша країна не може скаржитися", - сказав Трамп.

Водночас на своїй сторінці в Truth Social, американський президент наголосив, що з міркувань справедливості вирішив запровадити відповідний тариф, згідно з яким США стягуватимуть з інших країн такі ж мита, які ті встановлюють на американські товари - ні більше, ні менше.

"Для цілей цієї політики Сполучених Штатів Америки ми вважатимемо, що країни, які використовують систему ПДВ, яка є набагато більш суворою, ніж Тариф, прирівнюються до Тарифу. Відправлення товарів, продуктів або будь-чого під будь-якою іншою назвою через іншу країну з метою несправедливого заподіяння шкоди Америці не буде прийнято", - підкреслив Трамп.

Трамп зазначив, що США також передбачать положення щодо субсидій, які інші країни використовують для отримання економічної вигоди від США. Також, за його словами, будуть враховані негрошові тарифи та торгові бар'єри, які обмежують доступ американської продукції та компаній до їхніх ринків.

"Ми можемо точно визначити вартість цих немонетарних торговельних бар'єрів. Вони справедливі для всіх, жодна інша країна не може поскаржитися, і в деяких випадках, якщо країна вважає, що Сполучені Штати отримують занадто високі тарифи, все, що їй потрібно зробити, - це зменшити або скасувати свої тарифи проти нас", - сказав він.