"Я не стримуватимуся": прєм'єр Естонії відповів на заклик Пентагону щодо Росії

Естонія заявила, що підлещування російському диктатору Володимиру Путіну принесе лише приниження. Країни Балтії чітко розуміють загрозу з боку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, передає Delfi.
Агентство Reuters повідомило сьогодні, що офіційні особи Пентагона нібито звернулися до країн Балтії, включно з Естонією, з проханням пом'якшити свою риторику щодо Росії.
Міхал зазначив, що подібний шлях не принесе свободи. А країни Балтії завжди розуміли, що Росія становить загрозу.
"Вдома ми чуємо, як політики скаржаться перед виборами на нашу скромність, а в новинах чуємо, що наші союзники з найбільшої країни просять нас стриматися – ось де ми зараз", - сказав Міхал.
Проте прем'єр зазначив, що не отримував такого заклику щодо риторики стосовно Росіъ безпосередньо від США.
За його словами, востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі влітку, і там ця тема не піднімалася.
"Я не стримуватимуся: Путін - диктатор, який вбиває жінок і дітей. І він робитиме це доти, доки буде змушений змінити свій курс", - додав Міхал.
Він зауважив, що НАТО зробило дуже багато для стримування Росії за останні роки.
"Путін дедалі менш успішний на полі бою, його власні міста та порти горять, і це змушує його поводитися як терорист, - каже Міхал. Водночас він визнав, що майбутня зима буде важкою для України.
Міхал також зазначив, що Естонія робить майже 7% внеску до НАТО, а також має широку національну оборону. Таким чином країна захищає східний фланг і допомагає забезпечити безпеку решти світу.
До слова, речник міністерства оборони Естонії заявив, що історія Reuters базується на анонімних джерелах, і міністерство не коментуватиме її.
Раніше РБК-Україна писало, що протягом останніх тижнів представники Пентагону, за словами Reuters, звернулися до кількох країн НАТО, зокрема країн Балтії, з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.
Крім того, днями Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою, але "не хоче" конфлікту. Водночас РФ нібито "підтримує будь-які кроки" щодо відновлення відносин із європейськими країнами.