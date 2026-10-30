"Я не буду сдерживаться": премьер Эстонии ответил на призыв Пентагона насчет России

Эстония заявила, что заискивание российскому диктатору Владимиру Путину принесет только унижение. Страны Балтии ясно понимают угрозу со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, передает Delfi.
Агентство Reuters сообщило сегодня, что официальные лица Пентагона якобы обратились к странам Балтии, включая Эстонию, с просьбой смягчить свою риторику в отношении России.
Михал отметил, что подобный путь не принесет свободы. А страны Балтии всегда понимали, что Россия представляет угрозу.
"Дома мы слышим, как политики жалуются перед выборами на нашу скромность, а в новостях слышим, что наши союзники из самой большой страны просят нас сдержаться - вот где мы сейчас", - сказал Михал.
Однако премьер отметил, что не получал такого призыва о риторике насчет России напрямую от США.
По его словам, в последний раз он встречался с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре летом, и там эта тема не поднималась.
"Я не буду сдерживаться: Путин - диктатор, убивающий женщин и детей. И он будет делать это до тех пор, пока будет вынужден изменить свой курс", - добавил Михал.
Он отметил, что НАТО сделало очень многое для сдерживания России за последние годы.
"Путин все менее успешный на поле боя, его собственные города и порты горят, и это заставляет его вести себя как террорист, - говорит Михал. В то же время он признал, что предстоящая зима будет тяжелой для Украины.
Михал также отметил, что Эстония вносит почти 7% вклада в НАТО, а также имеет широкую национальную оборону. Таким образом, страна защищает восточный фланг и помогает обеспечить безопасность остального мира.
К слову, представитель министерства обороны Эстонии заявил, что история Reuters базируется на анонимных источниках, и министерство не будет комментировать ее.
Ранее РБК-Украина писало, что в течение последних недель представители Пентагона, по словам Reuters, обратились к нескольким странам НАТО, в частности, странам Балтии, с просьбой смягчить риторику относительно угрозы со стороны России.
Кроме того, на днях Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой, но "не хочет" конфликта. В то же время РФ якобы "поддерживает любые шаги" по возобновлению отношений с европейскими странами.