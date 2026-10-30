Эстония заявила, что заискивание российскому диктатору Владимиру Путину принесет только унижение. Страны Балтии ясно понимают угрозу со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, передает Delfi.

Риторика по отношению к РФ

Агентство Reuters сообщило сегодня, что официальные лица Пентагона якобы обратились к странам Балтии, включая Эстонию, с просьбой смягчить свою риторику в отношении России.

Михал отметил, что подобный путь не принесет свободы. А страны Балтии всегда понимали, что Россия представляет угрозу.

"Дома мы слышим, как политики жалуются перед выборами на нашу скромность, а в новостях слышим, что наши союзники из самой большой страны просят нас сдержаться - вот где мы сейчас", - сказал Михал.

Эстония не получала просьбы Пентагона

Однако премьер отметил, что не получал такого призыва о риторике насчет России напрямую от США.

По его словам, в последний раз он встречался с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре летом, и там эта тема не поднималась.

"Я не буду сдерживаться: Путин - диктатор, убивающий женщин и детей. И он будет делать это до тех пор, пока будет вынужден изменить свой курс", - добавил Михал.

НАТО сдерживает РФ

Он отметил, что НАТО сделало очень многое для сдерживания России за последние годы.

"Путин все менее успешный на поле боя, его собственные города и порты горят, и это заставляет его вести себя как террорист, - говорит Михал. В то же время он признал, что предстоящая зима будет тяжелой для Украины.

Михал также отметил, что Эстония вносит почти 7% вклада в НАТО, а также имеет широкую национальную оборону. Таким образом, страна защищает восточный фланг и помогает обеспечить безопасность остального мира.

К слову, представитель министерства обороны Эстонии заявил, что история Reuters базируется на анонимных источниках, и министерство не будет комментировать ее.