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"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків", - генсек ООН про Бородянку

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 13:33
"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків", - генсек ООН про Бородянку Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Бородянку (nexta.live)
Автор: Євгеній Прокопенко

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. Він був шокований побаченим і каже, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OCHA Ukraine.

"Я уявляю свою сім’ю в одному з тих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. Немає жодного способу, щоб війна була прийнятною в 21 столітті, - розповів про свої враження генсек ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 квітня зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним.

Також, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході візиту до Польщі зустрівся з президентом Анджеєм Дудою і розповів про свої поїздки до Москви та Анкари, де розмовляв з президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом.

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