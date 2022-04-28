"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків", - генсек ООН про Бородянку

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. Він був шокований побаченим і каже, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OCHA Ukraine.

"Я уявляю свою сім’ю в одному з тих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. Немає жодного способу, щоб війна була прийнятною в 21 столітті, - розповів про свої враження генсек ООН.