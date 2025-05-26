"Я повернувся додому". Яскрава презентація Алонсо у "Реалі"

Тренер з системи "Реала"

Презентація відбулася у клубному центрі "Сьюдад Реал Мадрид" та розпочалась із зворушливого відео, присвяченого тренерському та ігровому шляху фахівця.

Після цього президент клубу Флорентіно Перес тепло привітав наставника:

"До нас приєднується один із найкращих тренерів світу, який уособлює цінності "Реала" і знає, що означає цей герб і ця футболка. Саме з ним у ролі гравця ми почали нову золоту епоху, здобувши десяту перемогу в Лізі чемпіонів у Лісабоні. Сьогодні ми вітаємо одного з наших – Хабі Алонсо".

Алонсо, як гравець, перемагав з "Реалом" у Лізі чемпіонів (realmadrid.com)

Перес також нагадав, що кар'єра Алонсо як тренера почалася саме в системі "Реала", коли у 2018 році він очолив команду U-14 і став з нею чемпіоном Іспанії. Згодом була робота в "Реал Сосьєдад Б" і підвищення в Сегунду. А потім – історичні досягнення з "Байєром", включно з чемпіонством у Бундеслізі, перемогами в Суперкубку та Кубку Німеччини.

"Твоя блискуча кар'єра вже зробила тебе однією з великих постатей світового футболу. Тепер ти повертаєшся в "Реал" Мадрид, щоб очолити головну команду і взяти на себе один із найбільших викликів у житті", - підсумував Перес.

Хабі Алонсо - перший виступ у новому статусі (realmadrid.com)

Алонсо: "Розумію, що очікування високі"

Сам Алонсо виступив після президента та поділився емоціями:

"Я щасливий бути тут – удома. Хоча я був деякий час далеко, зв'язок завжди залишався. І щойно я повернувся на "Сантьяго Бернабеу", це почуття спалахнуло знову. Розумію, що очікування високі. Я бачу в нас чудову команду, і хочу дати їй максимум, побудувати колектив, який відповідатиме рівню "Реала".

Контракт Алонсо з клубом розраховано на три сезони. Він замінить Карло Анчелотті, який очолював команду протягом останніх років і виграв з нею 15 трофеїв.

Дебют Алонсо на тренерському містку "бланкос" відбудеться на Клубному чемпіонаті світу, який пройде в червні-липні в США.