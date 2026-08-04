"Я показував: дивись, овочі": чоловік розповів про пережите полювання дрона у Херсоні

Чоловік пережив атаку дрона у Херсоні

Очільник області зазначив, що Юрій зранку 4 серпня приїхав до Херсона з дружиною продавати овочі. Коли вони тільки почали розкладати товар, над ними завис російський безпілотник, сказав Прокудін.

Жінка встигла відбігти. А за чоловіком дрон почав справжнє полювання, розказав начальник ОВА.

"Близько хвилини БпЛА кружляв навколо машини, переслідуючи чоловіка, який намагався врятуватися", - зауважив Прокудін.

І додав, що оператор російського безпілотника прекрасно бачив свою ціль: звичайного чоловіка, який приїхав продавати овочі.

Свідчення жителя Миколаївщини

Юрій розказав, що дивом залишився живий, адже навіть не бачив дрон через кущі - просто чув дзижчання.

"Безпілотник почав літати над моїм авто. Я показував йому (оператору російського дрона - ред.): дивись, це овочі! Баклажани, кабачки... А він почав налітати на мене, я втікав. Тоді дрон вдарив у машину", - згадує пережите жахіття чоловік.

Коли дрон зробив скид, то Юрій впав від вибуху. Чоловік отримав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення.

"Автомобіль пошкоджено вже другий раз. Перший - я до тещі їздив, ми втекли, а машина побита", - каже пан Юрій.

Зараз життю чоловіка нічого не загрожує, уточнили лікарі.