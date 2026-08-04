"Я показывал: смотри, овощи": мужчина рассказал о пережитой охоте дрона в Херсоне

Обычный житель Николаевщины привез продавать овощи в соседний областной центр и чудом выжил во время атаки дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
Глава области отметил, что Юрий утром 4 августа приехал в Херсон с женой продавать овощи. Когда они только начали раскладывать товар, над ними завис российский беспилотник, сказал Прокудин.
Женщина успела отбежать. А за ее мужем дрон начал настоящую охоту, рассказал начальник ОВА.
"Около минуты БпЛА кружил вокруг машины, преследуя мужчину, пытавшегося спастись", - заметил Прокудин.
И добавил, что оператор российского беспилотника прекрасно видел свою цель: обычного человека, приехавшего продавать овощи.
Юрий рассказал, что чудом остался жив, ведь даже не видел дрон из-за кустов - просто слышал жужжание.
"Беспилотник начал летать над моим авто. Я показывал ему (оператору российского дрона - ред.): смотри, это овощи! Баклажаны, кабачки... А он начал налетать на меня, я убегал. Тогда дрон ударил в машину", - вспоминает пережитый ужас мужчина.
Когда дрон сделал сброс, то Юрий упал от взрыва. Мужчина получил контузию, взрывную травму и множественные обломочные ранения.
"Автомобиль поврежден уже второй раз. Первый - я к теще ездил, мы сбежали, а машина побита", - говорит Юрий.
Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, уточнили врачи.
Ранее РБК-Украина писало, что российский дрон кружил на рынке в Херсоне, охотясь на гражданского торговца овощами. 52-летний житель Николаевской области выжил.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на видео так называемого дронового сафари на мирных жителей Херсона.