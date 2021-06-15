"Я ответил честно". Байден прокомментировал тезис о "Путине-убийце"

Журналисты сказали Байдену, что Путин во время интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что американский президент назвал его убийцей.

После этого у Байдена уточнили, продолжает ли он считать так.

"Я тоже смеюсь", - ответил американский президент.



Затем Байден не сразу подобрал слова и несколько раз прерывался, но потом продолжил мысль.

"Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно", - сказал Байден.



Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.