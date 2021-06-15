"Я ответил честно". Байден прокомментировал тезис о "Путине-убийце"

Президент США Джо Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского президента Владимира Путина убийцей. Он назвал его так в марте 2021 года.
Байден сказал это на брифинге.
Журналисты сказали Байдену, что Путин во время интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что американский президент назвал его убийцей.
После этого у Байдена уточнили, продолжает ли он считать так.
"Я тоже смеюсь", - ответил американский президент.
Затем Байден не сразу подобрал слова и несколько раз прерывался, но потом продолжил мысль.
"Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно", - сказал Байден.
Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.
После чего Путин заявил, что его не удивляют заявления президента США Джо Байдена.
Напомним, Джо Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность. Он также отметил, что у Вашингтона и Москвы есть сферы, где они могут взаимодействовать.