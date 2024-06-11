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"Я обещала, что мы узнаем вместе": жена погибшего воина раскрыла пол ребенка на могиле мужа (фото)

Украина, Вторник 11 июня 2024 11:00
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"Я обещала, что мы узнаем вместе": жена погибшего воина раскрыла пол ребенка на могиле мужа (фото) Жена погибшего военного провела гендер-пати на могиле мужа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Жена погибшего военного приехала на могилу к мужу, чтобы раскрыть пол их будущего ребенка. Он погиб на войне до того, как узнал, что у него родится дочь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео Лейлы Крупы в Instagram.

"Однажды мы говорили с тобой, любимый, что я обязательно в этот день приеду к тебе, где бы ты ни был. Обещали, что будем узнавать вместе. Не так... Да я здесь, возле тебя, моя булочка... У нас теперь семья", - написала Лейла.

У них с Владимиром родится дочь Соломия. Это имя также выбирал Владимир.

&quot;Я обещала, что мы узнаем вместе&quot;: жена погибшего воина раскрыла пол ребенка на могиле мужа (фото)&quot;Я обещала, что мы узнаем вместе&quot;: жена погибшего воина раскрыла пол ребенка на могиле мужа (фото)

Лейла Крупа узнала пол будущей дочери на могиле мужа (фото: instagram.com/leylakrupa)

"Я знаю, как ты ждал, как был счастлив... Теперь ты смотришь на нас и оберегаешь. Моя любовь, ты заслуживал быть с нами, мечтать о будущем, все как ты хотел... Этого не описать... Но теперь этого не описать будет... Наша Крупиночка обязательно будет знать, что наш папа Герой", - пишет Лейла.

В начале 2024 года Владимир Крупа погиб. Известно, что пара планировала венчание и общий отдых, когда военный приехал бы в отпуск.

В своих постах Лейла рассказывает, что "Вамп" (позывной ее мужа) всегда любил готовить для нее.

&quot;Я обещала, что мы узнаем вместе&quot;: жена погибшего воина раскрыла пол ребенка на могиле мужа (фото)

Владимир и Лейла Крупа (фото: instagram.com/leylakrupa)

"Я еще читаю нашу переписку с самого начала, и нет ей конца. Время, дни так быстро летят, а я еще там, в феврале… Мой мозг понимает, что я проиграла тебя, моя война окончилась. Вот сердце не принимает. Ты где-то далеко на любимом пляже Италии, ешь вкусные мидии", - пишет Лейла.

&quot;Я обещала, что мы узнаем вместе&quot;: жена погибшего воина раскрыла пол ребенка на могиле мужа (фото)

Владимир и Лейла Крупа (фото: instagram.com/leylakrupa)

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб командир батальона ОУН Николай Кохановский.

Мы также писали о том, что погиб один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко.

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