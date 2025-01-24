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"Я з ним ладнав": Трамп заявив про бажання відновити діалог з Кім Чен Ином

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що планує відновити переговори із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News

Під час інтерв'ю Трамп нагадав про те, що мав гарні відносини з Кім Чен Ином під час першого терміну президентства.   

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", - зазначив він й, відповідаючи на запитання журналіста, заявив про готовність знову зв'язатись з північнокорейським диктатором

У тому ж числі республіканець відзначив, що Кім Чен Ин нібито "не релігійний фанатик" і є "розумним хлопцем". 

Відносини між США та КНДР 

Відносини між США та КНДР завжди були напруженими через ядерну програму Північної Кореї, санкції та політичні розбіжності. США закликали КНДР припинити ядерні випробування, у той час як Пхеньян розглядав це як втручання у свої внутрішні справи. Переговори між країнами неодноразово зупинялися.

Помітною подією став візит Дональда Трампа до КНДР у червні 2019 року. Це була перша в історії зустріч президента США з лідером КНДР Кім Чен Ином на території Північної Кореї.

Ще у листопаді Reuters писало, що команда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з диктатором Кім Чен Ином

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Сполучені Штати АмерикиКНДРДональд ТрампКім Чен Ин