У Трампа хочуть провести прямі переговори з Кім Чен Ином, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, у команді вважають, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту. Зокрема, у Трампа розглядають прямий підхід, який би спирався на відносини, що вже існують, як найбільш ймовірний спосіб розтопити лід з Кімом.

За словами джерел, політичні дискусії є мінливими, і новообраний президент не прийняв жодних остаточних рішень.

Водночас, не ясно, що може Кім Чен Ин запропонувати Трампу у відповідь. Адже Північна Корея проігнорувала чотирирічні заклики президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. А в КНДР надіються на розширення ракетного арсеналу і посилення відносин з Росією.

Нагадаємо, Трамп, під час свого президентського терміну у 2017-2021 роках провів три зустрічі з Кімом: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні - тоді нога чинного президента США вперше ступила на територію КНДР. Однак їх дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп описав їхні переговори як "закоханість".