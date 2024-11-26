У Трампа хочуть провести прямі переговори з Кім Чен Ином, - Reuters
Команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це може дати новий дипломатичний поштовх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, у команді вважають, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту. Зокрема, у Трампа розглядають прямий підхід, який би спирався на відносини, що вже існують, як найбільш ймовірний спосіб розтопити лід з Кімом.
За словами джерел, політичні дискусії є мінливими, і новообраний президент не прийняв жодних остаточних рішень.
Водночас, не ясно, що може Кім Чен Ин запропонувати Трампу у відповідь. Адже Північна Корея проігнорувала чотирирічні заклики президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. А в КНДР надіються на розширення ракетного арсеналу і посилення відносин з Росією.
Нагадаємо, Трамп, під час свого президентського терміну у 2017-2021 роках провів три зустрічі з Кімом: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні - тоді нога чинного президента США вперше ступила на територію КНДР. Однак їх дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп описав їхні переговори як "закоханість".
Мирний план Трампа
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ні Дональд Трамп, ні люди з його нинішньої команди з предметними пропозиціями безпосередньо до Києва поки не зверталися. Однак раніше Трамп запевняв, що якщо стане президентом США, то "за 24 години закінчить війну", оскільки він добре знає президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Але після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він зазначав, що хоче в контексті війни в Україні "справедливої угоди для всіх сторін".
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