"Я не мав на увазі розділ України": Келлог звинуватив The Times у спотворенні його слів

Він дав інтерв'ю The Times, однак слова спецпредставника були перекручені. Видання написало, що за словами спецпредставника Трампа, Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди. Однак Келлог спростував цю інформацію.

"Стаття в Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили забезпечення стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях розділу я посилався на області або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я НЕ мав на увазі розділ України", - написав він.