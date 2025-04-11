"Можемо розділити як Берлін". Келлог зробив жорстку заяву про Україну

Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди.

Про це заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Генерал припустив, що британські та французькі війська могли б прийняти зони контролю на заході країни як частину "сили заспокоєння", а російська армія буде на окупованому сході. Водночас, між ними розташовуватимуться українські сили і демілітаризована зона.

Келлог заявив, що англо-французькі сили на захід від річки Дніпро, що розділяє Україну, "зовсім не будуть провокаційними" для Москви. За його словами, Україна досить велика країна, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

"Можна було б зробити так, щоб це нагадувало те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона і американська зона", - сказав він.

Пізніше Келлог пояснив, що США не надаватимуть жодних наземних військ. Він припустив, що демілітаризована зона в 18 миль може бути реалізована вздовж наявних ліній контролю на сході.