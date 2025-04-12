"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог обвинил The Times в искажении его слов

Он дал интервью The Times, однако слова спецпредставителя были искажены. Издание написало, что по словам спецпредставителя Трампа, Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения. Однако Келлог опроверг эту информацию.

"Статья в Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях раздела я ссылался на области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - написал он.