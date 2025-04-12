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"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог обвинил The Times в искажении его слов

Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украина может быть разделена как Берлин. Но речь шла о послевоенной зоне ответственности союзных сил, а не разделе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Келлога в соцсети Х.

Он дал интервью The Times, однако слова спецпредставителя были искажены. Издание написало, что по словам спецпредставителя Трампа, Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения. Однако Келлог опроверг эту информацию.

"Статья в Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях раздела я ссылался на области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - написал он.

Что говорил Келлог

Генерал предположил, что британские и французские войска могли бы воевать за западную часть Украины в качестве "сил успокоения", а россияне были бы на тех оккупированных территориях востока, где они сейчас. В то же время, между ними находились бы украинские войска и была бы демилитаризованная зона.

Он пояснил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "вовсе не будут провокационными" для Москвы. Также по словам спецпредставителя, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.

Подробнее о том, как это выглядит на карте в понимании Келлога - читайте в материале РБК-Украина.

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Кит КеллогВойна в Украине