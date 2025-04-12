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"Я не мав на увазі розділ України": Келлог звинуватив The Times у спотворенні його слів

Субота 12 квітня 2025 02:22
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"Я не мав на увазі розділ України": Келлог звинуватив The Times у спотворенні його слів Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна може бути розділена як Берлін. Але йшлося про повоєнну зону відповідальності союзних сил, а не про поділ країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Келлога в соцмережі Х.

Він дав інтерв'ю The Times, однак слова спецпредставника були перекручені. Видання написало, що за словами спецпредставника Трампа, Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди. Однак Келлог спростував цю інформацію.

"Стаття в Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили забезпечення стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях розділу я посилався на області або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я НЕ мав на увазі розділ України", - написав він.

Що говорив Келлог

Генерал припустив, що британські та французькі війська могли б воювати за західну частину України як "сили заспокоєння", а росіяни були б на тих окупованих територіях сходу, де вони зараз. Водночас, між ними перебували б українські війська і була б демілітаризована зона.

Він пояснив, що англо-французькі сили на захід від річки Дніпро, що розділяє Україну, "зовсім не будуть провокаційними" для Москви. Також за словами спецпредставника, Україна досить велика країна, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

Детальніше про те, як це виглядає на карті в розумінні Келлога - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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