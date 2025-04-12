"Я не мав на увазі розділ України": Келлог звинуватив The Times у спотворенні його слів

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна може бути розділена як Берлін. Але йшлося про повоєнну зону відповідальності союзних сил, а не про поділ країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Келлога в соцмережі Х.

Він дав інтерв'ю The Times, однак слова спецпредставника були перекручені. Видання написало, що за словами спецпредставника Трампа, Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди. Однак Келлог спростував цю інформацію. "Стаття в Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили забезпечення стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях розділу я посилався на області або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я НЕ мав на увазі розділ України", - написав він.