"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог обвинил The Times в искажении его слов
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украина может быть разделена как Берлин. Но речь шла о послевоенной зоне ответственности союзных сил, а не разделе страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Келлога в соцсети Х.
Он дал интервью The Times, однако слова спецпредставителя были искажены. Издание написало, что по словам спецпредставителя Трампа, Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения. Однако Келлог опроверг эту информацию.
"Статья в Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях раздела я ссылался на области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - написал он.
Что говорил Келлог
Генерал предположил, что британские и французские войска могли бы воевать за западную часть Украины в качестве "сил успокоения", а россияне были бы на тех оккупированных территориях востока, где они сейчас. В то же время, между ними находились бы украинские войска и была бы демилитаризованная зона.
Он пояснил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "вовсе не будут провокационными" для Москвы. Также по словам спецпредставителя, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.
Подробнее о том, как это выглядит на карте в понимании Келлога - читайте в материале РБК-Украина.