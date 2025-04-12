"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог обвинил The Times в искажении его слов

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украина может быть разделена как Берлин. Но речь шла о послевоенной зоне ответственности союзных сил, а не разделе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Келлога в соцсети Х.

Он дал интервью The Times, однако слова спецпредставителя были искажены. Издание написало, что по словам спецпредставителя Трампа, Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения. Однако Келлог опроверг эту информацию. "Статья в Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях раздела я ссылался на области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я НЕ имел в виду раздел Украины", - написал он.