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"Я хотел бы, чтобы России хватило ума". Зеленский рассказал, каким видит решение вопроса Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Победой для Украины в войне с Россией станет выход на линию разграничения, которая была до 24 февраля. После этого, можно будет переходить ко второму этапу - решению вопроса Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского в ходе интервью.

"Какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное сохранить больше людей, военных...Не надо быть очень жадными на этот момент, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть земля, где они уже вкапывались, они там стоят, сидят, они глубоко в некоторых территориях. Поэтому считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была до 24 февраля - это победа", - отметил Зеленский, акцентировав на важности сохранения жизни военных.

Зеленский добавил, что выход на линию разграничения будет говорить о том, что Россия нас не захватила и мы отстояли нашу землю.

"И тогда мы перейдем ко второй части. Я бы хотел, чтобы ума у ​​этой страны было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. Вот на что я надеюсь и чтобы результатом разговора стала окончательная справедливость", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский дал интервью украинским журналистам по случаю третьей годовщины президентства. РБК-Украина собрала основные заявления главы государства.

Отметим, в ночь на 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украина. До этого РФ заявила о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". В России войну в Украине называют "спецоперацией", а одной из целей называют выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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