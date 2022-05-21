"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу

Перемогою для України у війні з Росією буде вихід на лінію розмежування, яка була до 24 лютого. Після цього, можна будет переходити до другого етапу - вирішення питання Донбасу.

"Який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, я вважаю, що найцінніше зберегти більше людей, військових...Не треба бути дуже жадібними на цей момент, незважаючи на те, що це не до кінця справедливо.Є земля, де вони зайшли і окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, вони там стоять, сидять, вони глибоко в деяких територіях. Тому вважаю, що без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 лютого - це перемога", - зазначив Зеленський, наголосивши на важливості збереження життя військових.

Зеленський додав, що вихід на лінію розмежування говоритиме про те, що Росія нас не захопила і ми відстояли нашу землю.

"І тоді ми перейдемо до другої частини. Я б хотів би, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом переговорів. Ось на що я надіюсь і щоб результатом розмови стала остаточна справедливість", - наголосив президент.